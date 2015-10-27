ЗАПИШИСЬ НА КУЗНЕЧНЫЙ 

МАСТЕР-КЛАСС!

Почувствуй себя кузнецом

гРУППОВОЙ МАСТЕР-КЛАСС на выходных

000 ₽


Трехчасовое занятие в мини-группе (до восьми человек). Запись идет на конкретную дату.

Человек сам выберет что ковать прямо на занятии (из списка), и изготовит это под началом мастера кузнечного дела, а затем заберет своё изделие с собой! Можно работать вдвоём!

Цена указана за одно рабочее место.


по выходным и официальным праздникам в 11:00 или 15:00

иНДИВИДУАЛЬНЫЙ

МАСТЕР-КЛАСС В БУДНИ

10 500 ₽


Трехчасовое индивидуальное занятие с настоящим мастером кузнечного дела! На этом занятии можно выковать что-то особенное, индивидуальное (ложку для обуви, нож необычной формы, ложку, вилку, украшение). Занятие медитативное, без спешки, в спокойной и тёплой обстановке.


По будням, со среды по пятницу

в 11:00 или 15:00

иНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС НА ВЫХОДНЫХ

21 500 ₽


Трехчасовое индивидуальное занятие в выходной или праздничный день. На этом занятии можно выковать что-то особенное, индивидуальное (ложку для обуви, нож необычной формы, ложку, вилку, украшение). Занятие медитативное, без спешки, в спокойной и тёплой обстановке.


по выходным и официальным праздникам в 11:00 или 15:00

Что можно сковать на наших Мастер-классах?

Станьте участниками увлекательного мастер-класса

в кузнице на Флаконе! Создавайте вещи сами, из простого кусочка металла!


записывайтесь на Занятия по ковке!

Они Проходят 
каждые ВЫХОДНЫЕ, В субботу и воскресенье

в 11:00 и 15:00

ГВОЗДИК, БРЕЛОК 

В старину все гвозди изготавливались вручную, при помощи специального приспособления — гвоздильни.

Выковать красивый гвоздик с гранёной шляпкой и клеймом можно всего за час, даже если Вы новичок, и это прекрасный мастер-класс для тех, кто хочет впервые прикоснуться к кузнечному делу.


Возрастные ограничения: 6-10 лет (только в присутствии взрослого)

Длительность занятия: 1 час


Дни и часы занятий:

Суббота 10:00 - 11:00

Воскресенье 10:00 - 11:00

1750 ₽

БИЖУТЕРИЯ

Специальный мастер-класс для девушек и не только — изготовление кованых украшений из стали или меди. Это возможность самовыражения для девушек творческих, в поиске необычных форм, материалов и способов изготовления.


Возрастные ограничения: 10+

Длительность занятия: 3-3,5 часа


Дни и часы занятий:

Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00


Цена указана за Мастер-класс по ковке из стали, за ковку из меди нужно доплатить 350 р.

4000 ₽
Кованые кольца

КОВАНОЕ КОЛЬЦО ИЗ СТАЛИ

Сделайте кольца своими руками в пространстве Первая Кузня. Вы своими руками создадите красивое массивное колечко из маленькой заготовки и сможете забрать его домой. По окончанию мастер-класса у вас получится полированное или чернёное колечко из стали.


Возрастные ограничения: 10+

Длительность занятия: 3 часа


Дни и часы занятий:

Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

4000 ₽

НОЖ–КЛИНОК

Кованый нож — это всегда предмет гордости. Ярким отражением вашего темперамента и характера станет нож, созданный Вами лично на наших мастер-классах. Наши занятия позволяют экспериментировать с фактурой и формой, мы даём Вам максимум свободы, а профессиональный кузнец Вам помогает.

По окончанию мастер-класса Вы забираете поковку ножа или клинка. Обращаем ваше внимание, что в конце занятия у вас получается заготовка готового изделия.
При желании Вы можете отдать его нам на слесарные работы и заточку и сборку (рукоять), чтобы превратить поковку в готовый клинок (от 1 500 руб.), а затем и готовый нож (от 4 500 руб.)
Кроме того, всё это можно сделать на отдельных мастер-классах – о них вам расскажут после ковки!


Возрастные ограничения: 10+

Длительность занятия: 3-3,5 часа.


Дни и часы занятий:

Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

4000 ₽

МЕТАТЕЛЬНЫЙ НОЖ

Хороший метательный нож имеет выдержанный баланс и с лёгкостью вылетает из руки при броске. Не упустите возможность самостоятельно сделать крутой метательный нож в Первой Кузне, под руководством опытного кузнеца.


Возрастные ограничения: 10+

Длительность занятия: 3 часа


Дни и часы занятий:

Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

4000 ₽
Кованые вилки

КОВАНАЯ ВИЛКА

Кузнечное дело — многогранный вид искусства. Бескрайний океан техник и приёмов позволяет произвести самые различные изделия.


Возрастные ограничения: 12+

Длительность занятия: 3,5-4 часа


Дни и часы занятий:

Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:0

4000 ₽

ЛОЖКА

Возрастные ограничения: 10+

Длительность занятия: 3-3,5 часа


Дни и часы занятий:

Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

4000 ₽

ПОДКОВА

Возрастные ограничения: 12+

Длительность занятия: 3-3,5 часа


Дни и часы занятий:

Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00

4000 ₽

ТОМАГАВК

Возрастные ограничения: 12+

Длительность занятия: 3,5-5 часов


Дни и часы занятий:

Суббота 11:00 

Воскресенье 11:00 

7000 ₽

Добро пожаловать в школу кузнечного дела

уникальные мастер-классы от Первой кузни

Как стать кузнецом? Где обучают кузнечному делу в Москве? С самого открытия Первой Кузни нам регулярно звонили люди и спрашивали, нет ли у нас вакансии для подмастерий в кузницу, не обучаем ли мы ковке. И вот, наконец, Первая Кузня открывает свои двери не только для тех, кто ищет способ интересно провести досуг, но и для тех, кто настроен заниматься ковкой серьёзно, освоить профессию и стать кузнецом.


Курсы в Первой Кузне — ёмкие и практичные, яркие и увлекательные. Мы делаем так, чтобы Вы замечали собственный результат и нашли применение знаниям здесь и сейчас. Уникальность обучения ковке в Первой Кузне заключается в том, что даёт возможность студентам познакомиться со всей широтой применения металла, начиная с мелкой пластики и заканчивая изготовлением ножей и инструмента.


Выпол­не­ние программ начинается с несложных и небольших по объёму предметов. Постепенно уровень сложности заданий и их объём увеличиваются, при этом студенты начинают решать комплексные задачи. Обучаться кузнечному делу в Москве, в удобной кузнице на Флаконе — это один из замечательных способов освоить ремесло и стать кузнецом.

Лучшая студия

Обучение проходит в лучшем кузнечном образовательном центре Москвы, оборудованном всеми необходимыми инструментами и достаточным количеством рабочих мест.

Удобное расположение

Первая Кузня находится почти в самом центре Москвы, на дизайн-заводе FLACON (5 минут от м. Дмитровская) Вы можете легко и быстро попасть сюда после работы.

Много практики

Мы верим, что только активное сочетание теории и практики может позволить Вам обучиться ковке. Вы берёте дело в своим руки и практикуетесь 95% времени занятия под руководством инструктора, с параллельной подачей теоретического материала.

Аренда кузницы для работы

Арендовать рабочее место в Первой Кузне может каждый с подтверждённым опытом работы. Пройдя курсы Первой Кузни, Вы автоматически попадаете в список тех, у кого есть неизменное право приходить в кузню для самостоятельной работы в свободные часы. Вы не лишаетесь этого статуса впоследствии, и Вам не нужно его подтверждать.

Наши преподаватели

Дружная команда настоящих профессионалов


Быть учителем — это, безусловно, удел энтузиастов,

которые чувствуют в себе призвание нести свет человеческой культуры, воспитывать достойных преемников, которые продолжат 

хранить и приумножать всё, что нам дорого и ценно.

Алексей Купец

Мастер Первой Кузни, одарённый кузнец, работающий со дня основания проекта. Проводит мастер-классы и будет рядом с Вами, когда Вы придете на аренду рабочего места в кузницу для отработки полученных на курсах навыков.

Слава Касымов

(Союз Кузнецов России)

Кузнец-оружейник, талантливый изготовитель ножей, мастер филигранного клинка и просто отличный человек. Ведёт курс "Кузнец-оружейник" в Первой Кузне.

Дмитрий Буслаев

Специалист по художественной ковке. Преподаёт курс "Базовые техники ковки" в Первой Кузне. Искусный ремесленник.

Первая кузня: часы работы, адрес

Первая Кузня, кузница на Флаконе

Москва, Большая Новодмитровская, 

 д. 36, стр. 26, дизайн-завод Flacon

Понедельник, Вторник.: 19:00-22:00 (уточняется по телефону)

Среда-Воскресенье: 9:00-18:00


Первая Кузня, офис (продажа подарочных сертификатов)

Новодмитровская, 5А, стр.3, офис 619

+7 495 120-12-16

pkuznya@gmail.com

Понедельник-Пятница: 8:00-17:00
Суббота и Воскресенье: выходной

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"Кузнец-оружейник"

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Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Политика конфиденциальности

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

  • Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

  • Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
  • Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
  • Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
  • Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

Исключения:

  • В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
  • В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

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по ковке в Первой Кузне

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Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, чтобы записать Вас на занятие.