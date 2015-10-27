Как стать кузнецом? Где обучают кузнечному делу в Москве? С самого открытия Первой Кузни нам регулярно звонили люди и спрашивали, нет ли у нас вакансии для подмастерий в кузницу, не обучаем ли мы ковке. И вот, наконец, Первая Кузня открывает свои двери не только для тех, кто ищет способ интересно провести досуг, но и для тех, кто настроен заниматься ковкой серьёзно, освоить профессию и стать кузнецом.





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Выпол­не­ние программ начинается с несложных и небольших по объёму предметов. Постепенно уровень сложности заданий и их объём увеличиваются, при этом студенты начинают решать комплексные задачи. Обучаться кузнечному делу в Москве, в удобной кузнице на Флаконе — это один из замечательных способов освоить ремесло и стать кузнецом.