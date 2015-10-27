ЗАПИШИСЬ НА КУЗНЕЧНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС!
Почувствуй себя кузнецом
ЗАПИШИСЬ НА КУЗНЕЧНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС!
Почувствуй себя кузнецом
4 000 ₽
Трехчасовое занятие в мини-группе (до восьми человек). Запись идет на конкретную дату.
Человек сам выберет что ковать прямо на занятии (из списка), и изготовит это под началом мастера кузнечного дела, а затем заберет своё изделие с собой! Можно работать вдвоём!
Цена указана за одно рабочее место.
по выходным и официальным праздникам в 11:00 или 15:00
10 500 ₽
Трехчасовое индивидуальное занятие с настоящим мастером кузнечного дела! На этом занятии можно выковать что-то особенное, индивидуальное (ложку для обуви, нож необычной формы, ложку, вилку, украшение). Занятие медитативное, без спешки, в спокойной и тёплой обстановке.
По будням, со среды по пятницу
в 11:00 или 15:00
21 500 ₽
Трехчасовое индивидуальное занятие в выходной или праздничный день. На этом занятии можно выковать что-то особенное, индивидуальное (ложку для обуви, нож необычной формы, ложку, вилку, украшение). Занятие медитативное, без спешки, в спокойной и тёплой обстановке.
по выходным и официальным праздникам в 11:00 или 15:00
Что можно сковать на наших Мастер-классах?
Станьте участниками увлекательного мастер-класса
в кузнице на Флаконе! Создавайте вещи сами, из простого кусочка металла!
записывайтесь на Занятия по ковке!
Они Проходят
каждые ВЫХОДНЫЕ, В субботу и воскресенье
в 11:00 и 15:00
ГВОЗДИК, БРЕЛОК
В старину все гвозди изготавливались вручную, при помощи специального приспособления — гвоздильни.
Выковать красивый гвоздик с гранёной шляпкой и клеймом можно всего за час, даже если Вы новичок, и это прекрасный мастер-класс для тех, кто хочет впервые прикоснуться к кузнечному делу.
Возрастные ограничения: 6-10 лет (только в присутствии взрослого)
Длительность занятия: 1 час
Дни и часы занятий:
Суббота 10:00 - 11:00
Воскресенье 10:00 - 11:00
1750 ₽
БИЖУТЕРИЯ
Специальный мастер-класс для девушек и не только — изготовление кованых украшений из стали или меди. Это возможность самовыражения для девушек творческих, в поиске необычных форм, материалов и способов изготовления.
Возрастные ограничения: 10+
Длительность занятия: 3-3,5 часа
Дни и часы занятий:
Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
Цена указана за Мастер-класс по ковке из стали, за ковку из меди нужно доплатить 350 р.
4000 ₽
КОВАНОЕ КОЛЬЦО ИЗ СТАЛИ
Сделайте кольца своими руками в пространстве Первая Кузня. Вы своими руками создадите красивое массивное колечко из маленькой заготовки и сможете забрать его домой. По окончанию мастер-класса у вас получится полированное или чернёное колечко из стали.
Возрастные ограничения: 10+
Длительность занятия: 3 часа
Дни и часы занятий:
Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
4000 ₽
НОЖ–КЛИНОК
Кованый нож — это всегда предмет гордости. Ярким отражением вашего темперамента и характера станет нож, созданный Вами лично на наших мастер-классах. Наши занятия позволяют экспериментировать с фактурой и формой, мы даём Вам максимум свободы, а профессиональный кузнец Вам помогает.
По окончанию мастер-класса Вы забираете поковку ножа или клинка. Обращаем ваше внимание, что в конце занятия у вас получается заготовка готового изделия.
При желании Вы можете отдать его нам на слесарные работы и заточку и сборку (рукоять), чтобы превратить поковку в готовый клинок (от 1 500 руб.), а затем и готовый нож (от 4 500 руб.)
Кроме того, всё это можно сделать на отдельных мастер-классах – о них вам расскажут после ковки!
Возрастные ограничения: 10+
Длительность занятия: 3-3,5 часа.
Дни и часы занятий:
Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
4000 ₽
МЕТАТЕЛЬНЫЙ НОЖ
Хороший метательный нож имеет выдержанный баланс и с лёгкостью вылетает из руки при броске. Не упустите возможность самостоятельно сделать крутой метательный нож в Первой Кузне, под руководством опытного кузнеца.
Возрастные ограничения: 10+
Длительность занятия: 3 часа
Дни и часы занятий:
Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
4000 ₽
КОВАНАЯ ВИЛКА
Кузнечное дело — многогранный вид искусства. Бескрайний океан техник и приёмов позволяет произвести самые различные изделия.
Возрастные ограничения: 12+
Длительность занятия: 3,5-4 часа
Дни и часы занятий:
Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:0
4000 ₽
ЛОЖКА
Возрастные ограничения: 10+
Длительность занятия: 3-3,5 часа
Дни и часы занятий:
Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
4000 ₽
ПОДКОВА
Возрастные ограничения: 12+
Длительность занятия: 3-3,5 часа
Дни и часы занятий:
Суббота 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
Воскресенье 11:00 - 14:00 и 15:00 - 18:00
4000 ₽
ТОМАГАВК
Возрастные ограничения: 12+
Длительность занятия: 3,5-5 часов
Дни и часы занятий:
Суббота 11:00
Воскресенье 11:00
7000 ₽
Добро пожаловать в школу кузнечного дела
уникальные мастер-классы от Первой кузни
Как стать кузнецом? Где обучают кузнечному делу в Москве? С самого открытия Первой Кузни нам регулярно звонили люди и спрашивали, нет ли у нас вакансии для подмастерий в кузницу, не обучаем ли мы ковке. И вот, наконец, Первая Кузня открывает свои двери не только для тех, кто ищет способ интересно провести досуг, но и для тех, кто настроен заниматься ковкой серьёзно, освоить профессию и стать кузнецом.
Курсы в Первой Кузне — ёмкие и практичные, яркие и увлекательные. Мы делаем так, чтобы Вы замечали собственный результат и нашли применение знаниям здесь и сейчас. Уникальность обучения ковке в Первой Кузне заключается в том, что даёт возможность студентам познакомиться со всей широтой применения металла, начиная с мелкой пластики и заканчивая изготовлением ножей и инструмента.
Выполнение программ начинается с несложных и небольших по объёму предметов. Постепенно уровень сложности заданий и их объём увеличиваются, при этом студенты начинают решать комплексные задачи. Обучаться кузнечному делу в Москве, в удобной кузнице на Флаконе — это один из замечательных способов освоить ремесло и стать кузнецом.
Обучение проходит в лучшем кузнечном образовательном центре Москвы, оборудованном всеми необходимыми инструментами и достаточным количеством рабочих мест.
Удобное расположение
Первая Кузня находится почти в самом центре Москвы, на дизайн-заводе FLACON (5 минут от м. Дмитровская) Вы можете легко и быстро попасть сюда после работы.
Много практики
Мы верим, что только активное сочетание теории и практики может позволить Вам обучиться ковке. Вы берёте дело в своим руки и практикуетесь 95% времени занятия под руководством инструктора, с параллельной подачей теоретического материала.
Аренда кузницы для работы
Арендовать рабочее место в Первой Кузне может каждый с подтверждённым опытом работы. Пройдя курсы Первой Кузни, Вы автоматически попадаете в список тех, у кого есть неизменное право приходить в кузню для самостоятельной работы в свободные часы. Вы не лишаетесь этого статуса впоследствии, и Вам не нужно его подтверждать.
Наши преподаватели
Дружная команда настоящих профессионалов
Быть учителем — это, безусловно, удел энтузиастов,
которые чувствуют в себе призвание нести свет человеческой культуры, воспитывать достойных преемников, которые продолжат
хранить и приумножать всё, что нам дорого и ценно.